Родители девочки из Брянска пытались скрыться от следователей

К пропаже в Брянске 9-месячной девочки могут быть причастны ее родители. Шкапцова и Кулагин пропали на двое суток и не появлялись в полиции. Их нашли у знакомых в Почепском районе Брянской области.



Это странное исчезновение родителей Ани из Брянска натолкнуло полицию на мысль, что они все-таки могут быть каким-то образом причастны к пропаже своей дочери. Светлана и Александр уехали из города, не предупредив следователей, связь с ними прервалась. Полиции пришлось разыскивать Шкапцову и Кулагина. При этом эксперты отмечают, что родители не просто уехали на непродолжительное время, отец и мать Ани явно скрывались от силовиков.

Дворник, основной свидетель, помогавшая составить фоторобот похитителей, рассказала, что в момент похищения мать ребенка вовсе не находилась в зоомагазине, как она рассказывала изначально, сообщает utro.ru. Женщина зашла в магазин, только увидев, что коляску с ее ребенком забрали мужчина и женщина. По словам свидетеля, рядом с коляской, стоявшей у зоомагазина, она видела пару. Ребенок сильно плакал, а мужчина и женщина не могли его успокоить. Дворник им даже замечание сделала, якобы что за родители - не могут ребенка успокоить. Парочка взяла коляску и быстро скрылась. Только через несколько минут из черной машины, стоявшей неподалеку, вышла Светлана Шкапцова. Она зашла в магазин, а уже через несколько минут выбежала на улицу с криками о том, что у нее пропал ребенок.

Напомним, девочка пропала 11 марта. Не смотря на объявленное вознаграждение и привлечение большого количества волонтеров, найти ее не удалось.



