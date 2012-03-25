В центре столицы два человека провалились под лед на Москве-реке

В центре российской столицы в воскресение днём спасатели вытащили из Москвы-реки двух человек, провалившихся под лёд при попытке перейти реку с одного берега на другой. Временной промежуток между инцидентами - менее часа.



"Около полудня в районе Кремлевской набережной очевидцы заметили тонущего мужчину, после чего на место происшествия прибыли спасатели", — сказал источник в правоохранительных органах.

Сотрудники МЧС подъехали к тонущему человеку на катере на воздушной подушке "Хивус", подняли пострадавшего на борт и забрали с собой. После оказания первой помощи он был передан сотрудникам полиции.

"Менее чем через час рядом с первым местом происшествия на Берсеневской набережной в районе дома № 4 очевидцы снова заметили другого мужчину, находившегося в воде", — сказал собеседник агентства Интерфакс.

Он отметил, что выбраться на берег пострадавшему помогли сотрудники охраны одного из учреждений, находившихся рядом. Мужчина с переохлаждением госпитализирован в одну из больниц города.