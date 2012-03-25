Мужчина погиб сегодня утром на шоссе в Подмосковье, врезавшись на автомобиле в стоящий на обочине грузовик. ДТП произошло около 10 часов утра на 69-м километре Минского шоссе.



Житель подмосковного Можайска на "Ниве" не справился с управлением и столкнулся со стоящим на обочине грузовым автомобилем Mercedes. В результате водитель "Нивы" от полученных травм скончался.

Дорожное покрытие в месте аварии было обработано, сообщает РИА Новости. Причины аварии устанавливаются.



