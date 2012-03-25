Утром в субботу на Енисейской улице столицы неизвестный мужчина разбудил соседей криками «Сейчас рвану газ!». Он с дикими криками бегал по балкону квартиры на четвертом этаже жилого дома.



Около 9 утра соседи позвонили в полицию. Пока с мужчиной пытались беседовать, полицейские срочно эвакуировали жильцов дома, всего - около 300 человек.

Переговоры ни к чему не привели и полицейские решили взять квартиру штурмом. Однако нарушитель спокойствия в этот момент выпрыгнул с четвертого этажа. Под окном, на его счастье, был сугроб, поэтому он не пострадал. Сначала его отвезли в полицию, потом – в психиатрическую больницу. Там сейчас проводится проверка его адекватности, сообщает «КП».

Никаких взрывных устройств в квартире мужчины не обнаружено.



