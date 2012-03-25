Взрывотехники обезвредили самодельную бомбу мощностью 20 килограммов тротила, установленную возле федеральной автодороги "Кавказ" на территории Кабардино-Балкарии. Проводится расследование.



"На 438-м километре федеральной дороги "Кавказ" в 16 километрах от города Чегем, на расстоянии 200 метров в поле сотрудники правоохранительных органов обнаружили самодельное взрывное устройство мощностью 20 килограммов в тротиловом эквиваленте", - говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Бомба была сделана из металлической трубы длиной 122 сантиметра и диаметром 31 сантиметр, заполненной взрывчатым веществом на основе аммиачной селитры и порошкового алюминия. Ее еще начинили поражающими элементами в виде резаной арматуры. В качестве взрывателя использовался электродетонатор, предположительно промышленного производства.

Ввиду опасности транспортировки взрывное устройство было уничтожено на месте с помощью накладного заряда.

Проводится расследование, принимаются меры к задержанию организаторов готовившегося теракта.



