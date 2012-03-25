Мощная бомба обезврежена возле трассы "Кавказ"
25 марта 2012, 11:24 [ «Аргументы Недели» ]
Взрывотехники обезвредили самодельную бомбу мощностью 20 килограммов тротила, установленную возле федеральной автодороги "Кавказ" на территории Кабардино-Балкарии. Проводится расследование.
"На 438-м километре федеральной дороги "Кавказ" в 16 километрах от города Чегем, на расстоянии 200 метров в поле сотрудники правоохранительных органов обнаружили самодельное взрывное устройство мощностью 20 килограммов в тротиловом эквиваленте", - говорится в сообщении пресс-службы МВД.
Бомба была сделана из металлической трубы длиной 122 сантиметра и диаметром 31 сантиметр, заполненной взрывчатым веществом на основе аммиачной селитры и порошкового алюминия. Ее еще начинили поражающими элементами в виде резаной арматуры. В качестве взрывателя использовался электродетонатор, предположительно промышленного производства.
Ввиду опасности транспортировки взрывное устройство было уничтожено на месте с помощью накладного заряда.
Проводится расследование, принимаются меры к задержанию организаторов готовившегося теракта.