В Финском заливе спасли 111 рыбаков

Масштабная спасательная операция сегодня прошла на акватории Финского залива. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области, 24 марта 2012 года в 17:00 поступило сообщение о том, что в Ломоносовскиом районе недалеко от населенного пункта Черная Лахта в акватории Финского залива на льду образовалась трещина, на оторванной льдине примерно в полутора километрах от берега дрейфуют рыбаки. В помощь рыбакам-любителям выехала дежурная смена РПСО «Красная горка» на двух катерах на воздушных подушках.



В 19:00 спасательная операция была завершена, 111 человек были доставлены на берег. Главное управление МЧС России по Ленинградской области напоминает о том, что выход на лёд, а тем более выезд на автотранспорте сейчас крайне опасен.