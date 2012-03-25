Петербуржцев напугали звуки взрывов в городе

Жители Петербурга жалуются на взрывы. Периодичность раскатов, по их словам, от нескольких в минуту до редких, раз в пять минут. В администрации Кировского района подтвердили - жалобы поступали и туда. Правда, никакой официальной информации о взрывных работах в администрации нет. Возможно, речь идет об утилизации снарядов военными, на полигоне под Петербургом, сообщает "100ТВ".



Напомним, что руководство Западного военного округа в конце февраля сообщало, что с середины марта в Ленинградской области будут вестись работы по плановому уничтожению боеприпасов. Командующий войсками округа Аркадий Бахин пообещал, что количество одновременно уничтожаемых боеприпасов будет уменьшено, чтобы громкие взрывы не беспокоили горожан.