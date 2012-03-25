Детский дом и жители остались без тепла из-за размыва дамбы в Омской области

В 200 километрах севернее Омска из-за размыва плотины в воскресенье утром на реке Березовка прекращена подача тепла в ряд жилых домов и социальных объектов села Петропавловка Муромцевского района Омской области.

Сообщение о ночной аварии поступило в МЧС около 08:00 (05:00 по московскому времени). В результате подмыва водосбросной трубы в дамбе образовался провал размером 12 на 8 метров и глубиной четыре метра. В него провалились асфальтированная дорога и теплотрасса.

Без тепла остались местный детский дом, где проживают 48 ребятишек, школа, дом культуры, библиотека и два многоквартирных жилых дома с 85 жителями, сообщил руководитель пресс-службы главного управления МЧС по Омской области Алексей Пурышев, передает ИТАР-ТАСС.

В связи с тем, что температура воздуха ночью в области опускается до минус 10 градусов, временный обогрев социальных учреждений осуществляется с помощью электронагревательных приборов. Вода из системы отопления спущена.

Ремонтные бригады ведут восстановительные работы на плотине и магистральной трубе системы отопления. Запустить ее планируют сегодня после 15 часов местного времени. В МЧС также сообщили, что связь с Петропавловкой осуществляется по дублирующей дороге.