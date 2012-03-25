В Москве в ночь на воскресенье на шоссе Энтузиастов столкнулась "легковушка" с "Газелью". По предварительным данным, в аварии никто не пострадал, однако после столкновения "Газель" опрокинулась и полностью перегородила проезжую часть в сторону области.

"На шоссе Энтузиастов в районе дома 52 произошло столкновение легкового автомобиля "Фольксваген" и "Газели", - сообщил источник в правоохранительных органах, передает Интерфакс.

Движение временно организовано по встречной полосе, образовалась пробка. Ожидается приезд крана, который поставит тяжелую машину на колеса.