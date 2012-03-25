В Москве опрокинувшаяся "Газель" перекрыла проезд в область по шоссе Энтузиастов
25 марта 2012, 08:19 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве в ночь на воскресенье на шоссе Энтузиастов столкнулась "легковушка" с "Газелью". По предварительным данным, в аварии никто не пострадал, однако после столкновения "Газель" опрокинулась и полностью перегородила проезжую часть в сторону области.
"На шоссе Энтузиастов в районе дома 52 произошло столкновение легкового автомобиля "Фольксваген" и "Газели", - сообщил источник в правоохранительных органах, передает Интерфакс.
Движение временно организовано по встречной полосе, образовалась пробка. Ожидается приезд крана, который поставит тяжелую машину на колеса.
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