В Чили найдены обломки самолета, все находящиеся на борту погибли

В Чили обнаружены обломки самолета, на борту которого находились восемь человек, выживших нет. Об этом сегодня сообщил министр национальной обороны Андрес Альяманд. Поиски самолета велись с четверга.

Двухмоторный самолет упал в отдаленном и труднодоступном районе в 1,7 тыс км к югу от Сантьяго /столица Чили/. Пилот смог сообщить о возникновении неисправности, после чего машина начала резко снижаться, а затем пропала с экранов радаров.

По словам спасателей, которые заметили останки самолета с воздуха, после удара о землю от него практически ничего не осталось, поэтому шансов на то, что кто-нибудь из находившихся на его борту людейможет остаться живым, не было, сообщает ИТАР-ТАСС. Самолет перевозил из города Пунта-Аренас в столичную клинику пациентку с заболеванием сердца, которую сопровождали муж и медики.



