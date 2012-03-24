Со льда Финского залива спасены 111 рыбаков

Ленинградские спасатели доставили на берег 111 любителей подледного лова, оказавшихся в опасности из-за треснувшего льда в акватории Финского залива в Ленинградской области.



Сегодня в 17.00 спасателям поступило сообщение о том, что на льду Финского залива образовалась трещина на расстоянии около 1,5 километров от берега в районе деревни Черная Лахта Ломоносовского района. В опасности оказались 111 рыбаков- любителей. На помощь им выехала дежурная смена РПСО "Красная горка" на двух катерах на воздушных подушках.

В 19.00 спасательная операция была завершена, рыбаки-любители были доставлены на берег.



