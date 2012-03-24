В шахте "Бутовская" под Донецком погибли два диггера
24 марта 2012, 15:09 [ «Аргументы Недели. Украина» ]
На Донетчине в Украине обнаружены мёртвыми двое из трёх пропавших накануне дигггеров. Третий чуть жив. Они незаконно проникли в закрытую с 2000 года шахту "Бутовская" в селе Землянки Кировского района и отравились метаном.
По сообщению пресс-службы МЧС Украины, поздно вечером 23 марта родственники пропавших обратились в отряд спасателей за помощью, и на следующее утро трое людей были обнаружены на глубине 200 метров в шахте, которая находится на балансе ГП "Макеевуголь", передает Интерфакс.
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