На Донетчине в Украине обнаружены мёртвыми двое из трёх пропавших накануне дигггеров. Третий чуть жив. Они незаконно проникли в закрытую с 2000 года шахту "Бутовская" в селе Землянки Кировского района и отравились метаном.

По сообщению пресс-службы МЧС Украины, поздно вечером 23 марта родственники пропавших обратились в отряд спасателей за помощью, и на следующее утро трое людей были обнаружены на глубине 200 метров в шахте, которая находится на балансе ГП "Макеевуголь", передает Интерфакс.