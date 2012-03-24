В Красноярском крае хулиганы лопатами избили полицейских

В селе Красная поляна произошло ЧП:хулиганы, вооруженные лопатами и кольями, побили восьмерых полицейских, среди задержанных один 17-летний подросток, остальным дебоширам по 20 лет.





По данным пресс-службы ГУ МВД Красноярского края, полицейские столкнулись с хулиганами дважды. В первый раз полицейские сделали выпивающим парням замечания, в итоге возникла небольшая потасовка и хулиганы разбежались.

Нашли их через полтора часа на другой улице села, сотрудники полиции предложили молодым людям пройти в отдел для выяснения всех обстоятельств произошедшего, однако те кинулись на них и стали бить лопатами и кольями.

Участковый уполномоченный, 38-летний майор полиции, получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и различные ушибы и был госпитализирован, 7 сотрудников полиции получили ушибы различной степени тяжести.

Предварительно установлено, что четверо из нападавших находились в состоянии сильного алкогольного, а еще один - наркотического опьянения.