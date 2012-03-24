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В Ярославской области сотрудник полиции подозревается в хищении оружия

24 марта 2012, 12:26 [ «Аргументы Недели. Ярославль» ]

В Ярославской области сотрудник полиции подозревается в хищении оружия

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего оперуполномоченного по особо важным делам УМВД России по Ярославской области.

Оперуполномоченный подозревается в хищении оружия, следствие считает, что 23 марта 2012 года днем подозреваемый, находясь в помещении одного из участковых пунктов полиции города Ярославля, похитил у старшего участкового уполномоченного полиции табельное боевое ручное стрелковое оружие пистолет ПМ-9 и комплект боеприпасов к нему, после чего скрылся с места преступления.

24 марта подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов, похищенные оружие и боеприпасы – изъяты.

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