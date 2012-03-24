В Москве эвакуирован жилой дом по адресу улица Енисейская, 17

Жители жилого дома в Москве, расположенного по адресу улица Енисейская, дом 17, эвакуированы в субботу утром из-за сообщения о том, что один из жильцов намерен осуществить самоподрыв.





Ранее мужчина, который намерен взорвать себя, позвонил в полицию и сообщил, что собирается покончить жизнь самоубийством, взорвав газ в квартире.

Из-за угрозы взрыва жильцы дома эвакуированы, на месте находятся сотрудники коммунальных служб Москвы, перекрывшие подачу газа в дом, сотрудники полиции ведут переговоры с мужчиной.