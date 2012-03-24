В Малгобеке на пути следования полицейской машины сработала бомба

В Малгобеке рано утром - около 3.00 - по пути следования машины полиции сработало заложенное на обочине дороги самодельное взрывное устройство, в автомобиле находились трое полицейских, никто не пострадал.





Взрыв произошел на улице Промышленная Малгобека, взрывное устройство, как предварительно установлено, было начинено поражающими элементами — кусками арматуры, болтами. Его мощность составила около 7 кг в тротиловом эквиваленте.