В Вологодской области с 8 марта ищут 5-летнего Роберта Ванинова (ФОТО)

Волонтеры из нескольких городов России ищут 5-летнего мальчика Роберта Ванинова - жителя города Вытегра Вологодской области. Мальчик 8 марта ушел гулять около 14 часов с другом. Около 16 часов приятель Роберта вернулся домой, а малыш остался на улице. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Добровольцы активно подключились к поискам уже на следующий день. В течение нескольких дней проводились масштабные поисковые операции.

Всего более 50 добровольцев из разных городов приехали в Вытегру, чтобы помочь искать ребенка. Спасатели МЧС, сотрудники полиции и волонтеры за несколько дней прочесали весь город - никаких следов малыша. Водолазы обследовали дно реки Вытегры - она почти не замерзает зимой - тоже никаких результатов

17 и 18 марта в очередной раз в Вытегру съехались волонтеры для участия в поисках на месте: ПСО "Поиск пропавших детей-Вологодская область", ПСО "Ярославль", Объединение "Питер-Поиск пропавших детей", ПСО "Экстремум", добровольцы общественной организации "Крик" (СПб), "Риск" (СПб), группа волонтеров из Санкт-Петербурга и Белого ручья, "ЮК-помощь детям" и местные вытегорские волонтеры. Была обследована огромная территория, прилегающая к лесу, заброшенные постройки, прочесан охотниками лес. А также опрошены жители Вытегры и близлежащих населенных пунктов.

В ходе опроса была получена полезная информация, которая пока не разглашается в интересах следствия. Координатор поисково-спасательного отряда «Поиск пропавших детей - Вологодская область» Анна Концевая : «Вчерашний день показал, насколько эффективно могут работать совершенно незнакомые до этого люди».

На вечер 18 марта со стороны волонтеров Содружества "Поиск пропавших детей" активные поисковые работы в Вытегре Вологодской области приостановлены. Главный результат поиска - ребенок не найден - дает нам надежду, что ребенок жив, и это говорит о том, что он в опасности, а значит, его надо продолжать искать. Если ребенок не найдется в ближайшие дни, то волонтеры Содружества «Поиск пропавших детей» намерены в дальнейшем продолжать его поиски.

Хотелось бы развеять слухи о неблагополучности семьи мальчика: по данным СК и со слов работников социальной службы Вытегры, семья, в которой воспитывается Роберт, вполне благополучная, на учете не состоит.

Призываем всех, не будьте равнодушными, не закрывайте глаза на случившееся - ребенок должен быть найден! И, если у Вас есть желание стать волонтером, помочь в поисках в поисках Роберта Ванинова.