В цеху по розливу подсолнечного масла от отравления погибли рабочие

В Ростовской области в цеху по розливу подсолнечного масла, расположенном в селе Самарском восемь рабочих получили тяжёлые отравления амиаком. Одна женщина умерла на месте, вторая в больнице столицы области.

"20 марта 2012 года около 13.00 в Азовский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области поступило сообщение о массовом отравлении людей в цеху по розливу подсолнечного масла, расположенном в селе Самарском. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Ростовской области проводится доследственная проверка", - сообщает в пятницу пресс-служба СК России.

По предварительным данным в замкнутом пространстве цеха по разливу подсолнечного масла произошел выброс амиака, при этом пострадали восемь рабочих, находившихся на территории цеха. Одна из женщин-рабочих скончалась на месте происшествия, а вторая в медицинском учреждении. Одна пострадавшая доставлена в медицинское учреждение города Ростова-на-Дону, остальные, после оказания помощи, направлены для проведения полного медицинского обследования.

В настоящее время следователи работают на месте происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.