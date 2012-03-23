Задымление на шахте в Кузбассе: 158 горняков эвакуированы

В Кемеровской области эвакуированы на поверхность 158 горняков шахты "Заречной" в городе Полысаево. Причиной стала сработавшая в отработанном пространстве шахты система предупреждения о возможном превышении уровня газа.

Работа шахты была временно приостановлена. Специалисты проводят обследование выработок на уровень концентрации индикаторных газов, повышение которых зарегистрировали специальные приборы, передает Интерфакс-Россия.

В угольной компании "Заречная" сообщили, что угрозы задымления и пожара в шахте нет. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.