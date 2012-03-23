В Астрахани на улице Бабушкина обрушился этаж жилого дома

В центре Астрахани сегодня днем обрушился цокольный этаж двухэтажного жилого дома № 86 на на улице Бабушкина. По данным регионального МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.

В двухэтажном восьмиквартирном жилом доме проживает 14 человек. Обрушение произошло на цокольном этаже: от пола примерно на полметра обрушилась кладка и пошла трещина по первому этажу.

Кирпичи вывалились наружу. Причины происшествия в настоящее время устанавливаются. Обрушившееся здание осматривают специалисты.

Жильцы два месяца обращались в свою компанию, добиваясь, чтобы откачали воду из подвала. В настоящее время идет проверка, администрация решает, куда расселять жителей дома.