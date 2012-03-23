В Брянске пропал волонтер, участвующий в поисках похищенной 9-месячной девочки

Брянске в полицию сегодня утром поступило заявление об исчезновении волонтера поисково-спасательного отряда "Полярная звезда" Сергея Фетисова, участвовавшего в поисках пропавшей 9-месячной девочки Ани Шкапцовой.

Заявление подала жена Сергея Фетисова. Она указала, что 19 марта около 19.00 Сергей выехал на автомобиле "ГАЗель" из дома по улице Гвардейская за ней и ребенком на улицу Маяковская в Бежицком районе Брянска, передает Интерфакс.

До места назначения волонтер не добрался.