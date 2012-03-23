Водитель «Рендж Ровера», устроивший ДТП в центре Москвы, ранее был лишен прав

У водителя автомобиля «Рендж Ровер», спровоцировавшего сегодня утром ДТП в центре Москвы на 1-й Тверской-Ямской улице, не было водительских прав еще с мая 2011 года. Жертвой ДТП стала женщина. Пострадали три человека.

Около 6 утра внедорожник двигался на огромной скорости по 1-й Тверской-Ямской улице. В районе дома № 24 водитель джипа не справился с управлением и на скорости влетел в «Жигули», которые двигались навстречу.

От удара мощного удара «десятку» отбросило на тротуар, и на большой скорости она врезалась в здание. Отечественный автомобиль буквально сложился в гармошку. Для извлечения пострадавших спасатели срезали крышу машины. В результате аварии погибла женщина, находившаяся в «Жигулях». Водитель и еще два пассажира «десятки» госпитализированы с тяжелыми травмами.

Водитель и оба пассажира внедорожника не пострадали. По предварительным данным, в «Рендж Ровере» находились граждане Германии. Водитель джипа имеет русскую фамилию. Трое из внедорожника после аварии пытались сбежать с места ДТП, но были задержаны.