В Челябинской области 17-летний учащийся покончил с собой

В Челябинске на улице Копейское шоссе в Ленинском районе города обнаружен повешенным 17-летний учащийся профессионального училища №2, проводится доследственная проверка.





По предварительной информации погибший накануне расстался со своей девушкой, разрыв с ней мог стать причиной суицида.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.