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В Челябинской области 17-летний учащийся покончил с собой

23 марта 2012, 12:30 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

В Челябинской области 17-летний учащийся покончил с собой

 

В Челябинске на улице Копейское шоссе в Ленинском районе города обнаружен повешенным 17-летний учащийся профессионального училища №2, проводится доследственная проверка.

По предварительной информации погибший накануне расстался со своей девушкой, разрыв с ней мог стать причиной суицида.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. 

 

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