В Пензе 16-летний хоккеист погиб от удара шайбой

В Пензе встреча хоккейных команд 1994-96 годов рождения "Олимпия" (Кирово-Чепецк) - "Дизель" (Пенза) 11 февраля была остановлена за две минуты до конца третьего периода из-за внезапно потерявшего сознание Максима Копосова.

16-летний хоккеист "Олимпии" Копосов ехал меняться с другим игроком, и неожиданно упал на лед. Медсестра, находившаяся в спорткомплексе, сделала юному хоккеисту искусственное дыхание и массаж сердца.

У Максима произошла остановка сердца, после чего он впал в состояние комы. Он, пережив четыре клинических смерти, умер 17 февраля, не приходя в сознание. По результатам проведения доследственной проверки следствие отказало в возбуждении уголовного дела в связи "с отсутствием лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности".

Следствием установлено, что хоккеист из Кирово-Чепецка погиб от удара шайбой в грудную клетку. Управление Следственного комитета РФ по Пензенской области сегодня предоставило выводы судебно-медицинских экспертов, согласно которым причиной смерти стала остановка сердечной деятельности, вызванная рефлекторной остановкой сердца, в результате попадания в грудную клетку шайбы.

Напомним, 2008 года во время матча погиб игрок омского "Авангарда" Алексей Черепанов, считавшийся надеждой российского хоккея. У него произошла остановка сердца.