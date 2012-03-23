В Приморском крае возбуждено уголовное дело по факту убийства пенсионеров

22 марта в помещении дома на улице Сплавной города Лесозаводска обнаружены тела мужчины 1940 года рождения и женщины 1941 года рождения с признаками насильственной смерти.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и лица, его совершившего, назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели, сообщается на сайте СК РФ.