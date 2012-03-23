В Москве задержаны предполагаемые грабители

Оперативники уголовного розыска совместно с сотрудниками ГИБДД Москвы задержали на западе Москвы четырех человек, похитивших 4,5 миллиона рублей из банкомата, находящегося в магазине "Пятерочка".





Накануне злоумышленники зашли в магазин "Пятерочка" на улице Покрышкина, вскрыли банкомат и похитили 4,5 миллиона рублей, с места преступления на автомашине Volvo.

В ходе поиска преступников машина подозреваемых была обнаружена и задержана на перекрестке улиц Рябиновая и Генерала Дорохова, в салоне машины нашли похищенные деньги, два пневматических пистолета и слесарные инструменты, задержанные проверяются на причастность к аналогичным преступлениям.