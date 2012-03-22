В Питере задержали 6 участников велопробега в поддержку акции 24 декабря

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали нескольких участников велопробега в поддержку акции оппозиции, которая пройдет в городе 24 марта. В числе задержанных оказался член координационного совета движения "Солидарность" Владимир Волохонский.

По его словам, сотрудниками полиции были задержаны шестеро участников пробега в районе Марсова поля. "Нас задержали за то, что мы двигались на велосипедах с воздушными шариками, на которых написано "Меня надули" и "Перевыборы", - сказал Волохонский. Он также отметил, что участники акции планировали проехать по городу и раздать листовки с информацией о субботней акции, передает РИА Новости. Ранее стало известно о том, что администрация северной столицы согласовала заявку на акцию 24 марта. Оппозиционеры намерены начать шествие от станции метро "Горьковская", пройти по Каменноостровскому проспекту и провести митинг на Марсовом поле. Заявка согласована на 15 тысяч человек.