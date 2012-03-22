В Москве полицейский автомобиль столкнулся с иномаркой
22 марта 2012, 21:21 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве произошла автомобильная авария с участием патрульной полицейской машины. ДТП произошло на Варшавском шоссе. В автомобиль полиции врезался Chevrolet Lanos. Пострадала пассажирка иномарки.
В результате столкновения пострадавшая была госпитализирована с сотрясением головного мозга.В настоящее время проводится служебная проверка, передает Интерфакс. Если будет установлена вина водителя патрульной машины, то его и его руководителей ожидает привлечение к строгой дисциплинарной ответственности.