В Москве полицейский автомобиль столкнулся с иномаркой

В Москве произошла автомобильная авария с участием патрульной полицейской машины. ДТП произошло на Варшавском шоссе. В автомобиль полиции врезался Chevrolet Lanos. Пострадала пассажирка иномарки.

В результате столкновения пострадавшая была госпитализирована с сотрясением головного мозга.В настоящее время проводится служебная проверка, передает Интерфакс. Если будет установлена вина водителя патрульной машины, то его и его руководителей ожидает привлечение к строгой дисциплинарной ответственности.