Подробности побега заключенного из колонии на вертолете (ВИДЕО)

В Вологодской области полиция в четверг задержала предполагаемого подельника организаторов побега из исправительной колонии № 17 в Шексне. По данным полиции, по подозрению в соучастии в организации побега осужденного из колонии задержали местного жителя 1987 года рождения.

Именно он находился за рулем автомобиля, на котором пытался скрыться беглец Алексей Шестаков, отсидевший 10 лет. Автомобиль задержан в районе Грязовца, в 70-80 километрах от Вологды. Осужденного на 24 года за тройное убийство и грабеж Алексею Шестакову ранее вывезли с территории колонии на угнанном вертолете, а затем на такси. При задержании осужденный дал показания, что якобы остановил такси. Но в ходе расследования выяснилось, что за рулем машины, в которой он ехал, был его сообщник.

Утром на борт вертолета, заказанного в Вологде для частного коммерческого рейса, сел брат осужденного и женщина. Под угрозой применения оружия они заставили пилота лететь к колонии. Когда вертолет находился над территорией исправительного учреждения, с него была спущена веревочная лестница на уровне второго этажа рядом с бараком для заключенных, и на борт подняли заключенного Шестакова. Побег совершался около 9 утра, время выбрано с учетом пересменки надзирателей. В этот момент никого из администрации колонии на улице не было.

Затем вертолет приземлился в районе поселке Бурцево Вологодского района, где его покинули все пассажиры.

Никто из членов экипажа не пострадал.



Шестаков доставлен в ближайший отдел внутренних дел, где с ним уже работают следователи.