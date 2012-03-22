В Белокалитвинском районе Ростовской области разбился самолет

В Ростовской области в четверг самолет Ан-2 разбился в Белокалитвинском районе при проведении разведки полей между населенными пунктами Титово и Литвиновка. По предварительным данным, пилоты остались живы.

Самолетом управляли два члена экипажа.Источник в силовых структурах Южного федерального округа сообщил, что сообщение о том, что Ан-2 врезался в дерево, поступило в 16.15 мск. Авария произошла из-за некачественного топлива, передает РИА Новости.

Сообщается, корпус самолета сильно поврежден, крылья сломаны.Обстоятельства происшествия выясняются.