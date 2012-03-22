Всемирный фонд дикой природы призывает срочно ввести ЧС в Приморье

Всемирный фонд дикой природы призывает администрацию Хасанского района Приморского края немедленно ввести режим чрезвычайной ситуации из-за опасности лесных пожаров, сообщает в четверг пресс-служба Амурского филиала WWF.

МЧС региона мнение WWF не разделяет. На данный момент площадь активного горения на территории заказника "Леопардовый" составляет 1,5 га, горит сухая трава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю в четверг, передает Интерфакс.

"Происходит горение сухой травы в пойме реки Барабашевка. Общая пройденная площадь горения 70 га. Угрозы распространения огня на лесной фонд нет. Сегодня проведено заседание комиссии по ЧС Хасанского района. Проводятся работы по ликвидации очагов возгорания", - говорится в сообщении.

Для ликвидации пожара привлечены 118 человек и 12 единиц техники.