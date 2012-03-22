Подростку оторвало руку бомбой, собранной по инструкции из Интернета

В Иркутской области накануне 15-летний школьник из поселка Олха Шелеховского района попал в больницу с травматической ампутацией правой кисти и химическим ожогом глаз, полученными при взрыве бомбы, собранной им же самим.

Пресс-служба регионального управления СКР сообщает в четверг, что, по словам подростка, он изготовил взрывное устройство в октябре 2011 г. по инструкции, найденной в Интернете, и все это время хранил у себя дома, пока 21 марта не решился его испытать, передает Интерфакс.

Когда школьник вышел во двор, самодельная бомба взорвалась у него в руках, сообщает полиция. Проводится доследственная проверка.