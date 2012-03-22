В Ленобласти майор полиции выбивал из подростка явку с повинной

В Ленинградской области расследуется очередной инцидент с избиением в полиции подростка майором МВД.

Следствием установлено, что 18 марта в помещении участкового пункта в деревне Оржицы полиции майор ударил по лицу восьмиклассника 1995 года рождения, заковал его в наручники и требовал признания в угонах автомобилей.

В ходе проверки также было установлено, что начальник службы участковых по Ломоносовскому району майор Клименко прибыл в деревню Оржицы, где надел на ранее судимого за угоны подростка наручники и стал требовать от него явки с повинной, после чего нанес подростку пощечину.

На просьбы участкового, который ранее провел со школьником профилактическую беседу, прекратить неправомерные действия офицер полиции не реагировал. Начальник Главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области Сергей Умнов принял решение об увольнении полицейского.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса России – «Превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения».

Временно исполняющего обязанности начальника отдела участковых уполномоченных и подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД подозревают в применении насилия и спецсредств к несовершеннолетнему.

Напомним, в Петербурге продолжается расследование другого дела – об избиении в отделе полиции 15-летнего Никиты Леонтьева, который в результате скончался. Оба обвиняемых в этом преступлении – бывший заместитель начальника 75 отдела полиции Олег Прохоренков и участковый Денис Иванов находятся под стражей.