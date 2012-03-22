Следствие назвало причину падения вертолета в Волгу

Следствие назвало вероятной причиной падения в Волгу частного вертолета Bell 407 ошибку пилота.В Нижнем Новгороде очевидцы сообщили в МЧС о крушении вертолета около 10.25. Bell 407 рухнул в Волгу в 150 метрах от берега.

Следствие установило, что полет воздушного судна осуществлялся на предельно низкой высоте. По предварительным данным, в кабине вертолета был один пилот, передает Интерфакс. Есть свидетель происшествия - рыбак.

По предварительной информации, Bell-407 заходил на посадку в Подновье задел линию электропередач, отчего развалился на две части и упал в воду.

Водолазная группа аварийно-спасательного отряда ГУ МЧС РФ по Нижегородской области, работавшая на месте происшествия, при погружении в кабине вертолета обнаружила тело одного пилота. Источник РИА «Новости» в силовых структурах уточняет имя пилота – Игорь Севбо.

Вертолет принадлежит АО «Авиация общего назначения», дислоцируется в Московской области. Он совершал частный перелет по маршруту Буньково (Московская область) – Подновье. По данным МЧС, все разрешения на вылет были согласованы с аэродромом «Раменское».

На месте происшествия работают 81 человек и 22 единицы техники, в том числе от МЧС России 60 человек и 14 единиц техники.