В Нижнем Новгороде в Волгу упал частный вертолет Bell 407

В Нижнем Новгороде в четверг в первой половине дня частный вертолет Bell 407 упал в реку Волгу. Двукрылая машина ушла под воду. По предварительным данным, есть жертвы. Пилот на поверхность воды не поднимался.

О пассажирах пока не сообщается.В 10:25 в Центр управления кризисными ситуациями ГУ МЧС России по Нижегородской области от заявителя поступило сообщение о том, что в районе Гребного канала, дом 3 (Подновье) Нижнего Новгорода, в 150 метрах от берега в реку Волгу упал вертолет.

Предположительно, вертолет упал в реку после того, как зацепился за ЛЭП.

На место происшествия выехала оперативная группа, работают спасатели и водолазы.Известно, что в Нижнем Новгороде на Гребном канале есть небольшая посадочная вертолетная площадка.