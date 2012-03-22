В Удмуртии от экологической катастрофы спасают поселок Балезино

В Удмуртии власти республики сегодня ввели режим повышенной готовности и локальной ЧС в поселке Балезино. Здесь на территории заброшенного асфальтобетонного завода незаконно слили токсичные отходы в количестве 160 тонн. Высокотоксичное вещество – четыреххлористый углерод.

Это высокотоксичное вещество во время Первой мировой войны использовалось для создания химического оружия массового поражения. При нагревании оно начинает выделять ядовитый газ фосген.

Зампред регионального правительства Ильдар Бикбулатов сообщил, что вещество находится в локальном месте и никуда не распространяется, поэтому режим ЧС введен только на объекте. Угрозы для здоровья жителей поселка Балезино оно не представляет.

По его словам, в ближайшие два-три дня планируется начать процесс "изъятия этого вещества". Специалисты исследуют образцы грунта и воздуха, взятые на месте ЧП. Хозяин ядохимикатов уже установлен - ОАО "Химпром" (Новочебоксарск, республика Чувашия), передает newsru.com.

Выяснилось, что всего в Удмуртию было доставлено 6 цистерн. Одну возвратили владельцам, содержимое 3 было вылито в почву. Где находятся еще 2 цистерны - выясняют следователи.

По данному факту возбуждено уголовное дело.