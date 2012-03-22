15-летняя школьница повесилась в лесу от неразделенной любви

В Челябинской области тело повесившейся 15-летней жительницы города Копейска найдено в минувшую среду в пригородном лесу, сообщает следственное управление СКР по региону. Начата доследственная проверка.

"По предварительной информации, девушка и ранее предпринимала попытки суицида в связи с неразделенными чувствами", - сказано в сообщении СУ СКР по Челябинской области, передает Интерфакс.

"АН" писали, что накануне вечером также из-за неразделённой любви, оставив предсмертную записку родителям выбросилась из окна десятого этажа своей квартиры в Тушино и разбилась насмерть 14-летняя москвичка.