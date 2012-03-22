На пересечении МКАД и Ленинского такси с пассажирами врезалось в КамАЗ

На внутреннем кольце МКАДа напротив поворота на Внуково, такси с пассажирами утром среды на высокой скорости врезалось в грузовой КамАЗ. Водитель и четверо его пассажиров получили травмы и были зажаты в салоне машины.

Спасателям пришлось разрезать автомобиль. Четверо пострадавших госпитализированы, пятый, отделавшийся незначительными ссадинами, от госпитализации отказался.

"Около 6 часов утра четверга на пересечении МКАД и Ленинского проспекта на внутренней стороне автомобиль "Форд Фокус", принадлежащий таксомоторной компании, на высокой скорости врезался в КАМАЗ", - сообщил источник в правоохранительных органах, передает Интерфакс.

По словам сотрудников ГАИ, причиной аварии стало значительное превышение скорости водителем такси и опасное маневрирование на дороге.