В российской столице из-за неразделённой любви в среду вечером в Тушино выбросилась из окна десятого этажа 14-летняя жительница дома 41 по улице Героев Панфиловцев Элина Пономарёва, ученица 8 класса школы № 1057.

"Трагедия произошла около 22:00", — сообщил источник в правоохранительных органах. В результате удара о землю девушка погибла. Она оставила предсмертную записку, из которой следует, что причиной самоубийства стала неразделенная любовь.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве подтвердили факт обнаружения тела несовершеннолетней. По словам родителей погибшей, девушка находилась в своей комнате. В какой-то момент родители почувствовали сквозняк. Когда они вошли в комнату, то увидели, что окно открыто, а дочери нет, передает агентство Интерфакс.

На письменном столе была обнаружена записка следующего содержания: "У Лизы есть Антон. Они без меня будут счастливы. А у вас мама и папа. У меня нет слов. Прощайте".

"АН" писали, что Россию сотрясает череда самоубийств среди детей школьного возраста. Только несколько фактов: в феврале 5-го числа в селе Тамбовка Амурской области на автомобильном буксировочном тросе повесился подросток. 7 февраля, в подмосковной Лобне покончили с собой две девушки. 8 февраля сбросился из окна 15-летний школьник. 11 февраля 15-летняя ученица одной из московских школ выбросилась с 24-го этажа.

5 марта первоклассник повесился в Забайкальском крае. 6 марта в Иваново умерла 14-летняя девочка, которая выпила смертельную дозу таблеток.