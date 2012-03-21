В Дагестане родственники и земляки погибших в массовой драке в Кизляре в среду перекрыли федеральную трассу "Кавказ". Собравшиеся выступают с требованиями отставки главы Кизлярского района Андрея Виноградова и проведения объективного расследования инцидента.

В настоящее время переговоры с ними ведут правоохранительные органы и представители республиканских властей, передает РИА Новости.

Ранее 21 марта МВД отчиталось о задержании четырех подозреваемых в стрельбе в ходе драки. Их имена на не сообщаются. Массовая драка произошла в Кизляре 18 марта. В Кизляре на улице Набережная произошел скандал между двумя группами лиц. После словесной перепалки неизвестные лица открыли стрельбу.В результате от полученных ранений скончались четыре человека. Родственники убитых заявили, что оружие применил один из охранников главы района Андрея Виноградова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 ч. 2 (убийство) и 222 ч. 2 (незаконный оборот огнестрельного оружия) УК РФ. С места происшествия изъяты автоматные и пистолетные гильзы.

Родственники погибших уже перекрывали дорогу "Кавказ" 19 марта. Тогда несколько сотен людей остановили движение по федеральной трассе примерно на четыре часа, после чего представители властей уговорили их разойтись.

По последним данным, четверо подозреваемых уже задержаны.