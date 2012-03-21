Ребенок один на автобусе приехал в детский сад и погиб под колесами машины

Жуткая трагедия произошла в Нижегородской области в деревне Заболотная. Двухлетний мальчик попал под колеса автобуса рядом с детским садом. По предварительной версии, малыш приехал в детсад на автобусе один, без сопровождения взрослых.

Водитель, как обычно, высадид детей около садика. Но он не заметил замешкавшегося маленького ребенка и наехал на него. Пострадавшего мальчика сразу же отвезли в ЦРБ поселка Никольское.

Местные врачи сделали все возможное, чтобы помочь малышу. Врачи, боровшиеся за жизнь ребенка, не смогли спасти его. Но он скончался от полученных травм. Представители Нижегородской ГИБДД выяснили, что автобус был предназначен для перевозки детей, а водитель имеет 20-летний стаж, сообщает Интерфакс.

В настоящее время уточняются обстоятельства происшествия. Почему маленький ребенок ехал без сопровождения родителей. Обсуждается возможность возбуждения уголовного дела.