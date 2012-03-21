В Приморье никто не тушит пожар в заказнике «Леопардовый»

Юго-запад Приморского края – единственное место на Земле, где в дикой природе обитает дальневосточный леопард, занесенный в международную Красную книгу. Пожар в Приморье в центральной части заказника «Леопардовый», где обитает редкий жищник, начался еще во вторник.

Сотрудники заповедника пытались справиться с огнем самостоятельно, но не смогли справится с огнем. Активист Всемирного фонда дикой природы Андрей Фереферов сообщил, что сегодня пожар никто не тушит, передает Интерфакс.

В настоящее время популяция этого хищника находится в критическом состоянии и насчитывает всего около 35–40 животных.