В Коломне полицейский автомобиль сбил женщину

Полицейский автомобиль сбил женщину, перебегавшую дорогу в неположенном месте в подмосковной Коломне. После оказания первой медицинской помощи женщину отправили в больницу.



Накануне на одной из улиц Коломны служебный автомобиль одного из подразделений ГУ МВД России по Московской области совершил наезд на пешехода. За рулем был старший сержант, уже установлено, что в момент ДТП он был трезв. В связи с происшествием назначена служебная проверка.



