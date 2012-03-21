В Удмуртии введен режим локальной ЧС по отравляющему веществу в посёлке

В Удмуртии введен режим повышенной готовности и локальной ЧС на территории заброшенного асфальтобетонного завода в поселке Балезино, где незаконно слили токсичные отходы сообщил зампред регионального правительства Ильдар Бикбулатов.

"Вещество находится в локальном месте, оно никуда не распространяется. Угрозы для здоровья жителей поселка Балезино оно не представляет", - сказал Бикбулатов, передает Би-Би-Си.

По словам Бикбулатова, режим ЧС будет введен с четверга, 22 марта. Ранее сообщалось, что вывоз высокотоксичных отходов, слитых в емкость на территории заброшенного асфальтобетонного завода у удмуртского поселка Балезино, планируется начать после таяния снега.

Информация о ввозе на территорию Удмуртии отходов четыреххлористого углерода поступила в конце прошлого года.

По данным следственного управления СК РФ по Удмуртии, в конце декабря прошлого года на станцию "Балезино" прибыло несколько вагонов с химическими веществами для подразделения одного из юридических лиц, которое базируется в Ижевске. Вещества были разгружены и слиты в неиспользуемый битумный котлован в окрестностях поселка Балезино. Следствие возбудило дело по статье о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов.



Как сообщало республиканское управление Росприроднадзора, в железнодорожных цистернах находился четыреххлористый углерод (бесцветная тяжелая жидкость, по запаху напоминающая хлороформ, при нагревании выделяет газ фосген, который использовали во время Первой мировой войны как боевое отравляющее вещество). Это вещество отнесено ко второму (из пяти) классу опасности и обладает острым токсическим действием.



По данным специалистов природоохранного ведомства, в цистернах было около 60 тонн химического вещества. Следователи в свою очередь заявляют, что общая масса токсичных веществ после их смешивания с водой в заброшенной емкости может составлять до 150 тонн. Специалисты главного управления МЧС России по Удмуртии считают, что количество отходов, слитых на заброшенном заводе в Балезинском районе Удмуртии, может составлять примерно 163 тонны.