Пьяный водитель сбил на тротуаре пожилого москвича с грудничком в коляске

В центре Москвы на пересечении улицы Рабочей и Коврова переулка накануне автомобиль выскочил на тротуар и наехал на пожилого мужчину с грудным ребенком в коляске, передает в среду пресс-служба столичного ГУ МВД.

Пострадавшие госпитализированы.

Инцидент произошел во второй половине дня. Водитель BMW не уступил дорогу и столкнулся с Nissan Maxima, которая выехала в результате на тротуар и наехала на пешехода и коляску с грудным ребенком, сообщает столичная полиция.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель Nissan на момент совершения ДТП был пьян.

Заведено уголовное дело.