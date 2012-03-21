Опять украинские производители пускают под откос российские поезда

В Приморском крае движение поездов на участке Губерово - Сибирцево, где утром в среду с рельсов сошли семь цистерн с нефтепродуктами, осуществляется по обоим путям на тепловозной тяге, сообщила пресс-служба ДВЖД.

"Работы по подъему всех вагонов завершены в 7:17 мск. Сейчас на месте аварии восстанавливается электроснабжение", - говорится в сообщении.

"АН" писали, что инцидент произошел рано утром – примерно в 6:30 по местному времени (23:30 мск).

"Под городом Лесозаводск на станции Ружино (участок Губерово – Сибирцево Транссибирской магистрали) произошел сход семи цистерн поезда с нефтепродуктами. Опрокидывания цистерн при аварии не произошло, никто из машинистов не пострадал. Повреждено около 30 метров железнодорожного полотна", - говорится в сообщении компании, сообщает портал Гудок.

"В результате аварии разлива топлива не произошло Окружающей среде ничего не угрожает", - подчеркивают в компании. Сход вагонов привел к повреждению четырех ригельных опор контактной сети. Движение поездов приостановлено, затруднена маневровая работа станции Ружино. На место выехала комиссия во главе с начальником Дальневосточной железной дороги Михаилом Заиченко. В район аварии выехали представители Владивостокского отделения ДВЖД для выяснения всех обстоятельств аварии. На место происшествия прибыли ремонтно-восстановительный поезд и пожарный поезд со станции Ружино. Ведутся восстановительные работы.

Причиной схода цистерн стал излом боковой рамы тележки грузового вагона. Брак допустил украинский завод-изготовитель "Азовэлектросталь", говорится в сообщении.

Отметим, что такая же поломка стала причиной схода грузовых вагонов на станции Аур (Еврейская автономная область) 11 марта. Дефектная деталь произведена Кременчугским сталелитейным заводом.