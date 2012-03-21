Установлена личность девушки, выбросившейся из многоэтажки на Молодогвардейской

Установлена личность девушки, выбросившейся накануне вечером с 12 этажа дома № 34 на Молодогвардейской улице на западе Москвы.

Следствие установило, что 14-летняя школьница целенаправленно выбросилась с лестничной клетки.Причины, побудившие подростка к самоубийству, выясняются, передает Интерфакс.

Накануне сообщалось, что примерно в 21:00 мск на западе столицы молодая девушка погибла в результате падения с 12 этажа. Личность погибшей была установлена не сразу, на вид ей было 18-22 года.

А в Калуге ее ровесницу 10 марта нашли в петле пояса от кимоно.

В последнее время в России прошла череда самоубийств детей и подростков.

Напомним, в Москве погиб 14-летний подросток, который выбросился из окна своей квартиры с 12 этажа на Варшавском шоссе, трагедия произошла после ссоры с отцом.

В селе Тамбовка Амурской области на автомобильном буксировочном тросе повесился подросток. Во вторник, 7 февраля, в подмосковной Лобне покончили с собой две девушки.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов предложил решать проблему детских суицидов на государственном уровне: "Уже неоднократно говорилось, что детские суициды стали бедой нашего времени. Очевидно, что эту проблему необходимо решать на государственном уровне, нужна комплексная программа".



