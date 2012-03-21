Автомобиль Nissan Maxima сбил в центре Москвы пешехода с ребенком

В центре Москвы накануне днем в 14.20 автомобиль Nissan Maxima сбил на тротуаре мужчину с коляской, в которой находился грудной ребенок. В результате ДТП дедушка и малыш пострадали и были с травмами доставлены в больницу.

По данным ГУМВД РФ по Москве, водитель автомобиля BMW не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Nissan Maxima. После столкновения Nissan выскочил на тротуар и совершил "наезд на пешехода и коляску с грудным ребенком", передает РИА Новости.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель Nissan на момент совершения ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.