Автомобиль Nissan Maxima сбил в центре Москвы пешехода с ребенком
21 марта 2012, 08:50 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В центре Москвы накануне днем в 14.20 автомобиль Nissan Maxima сбил на тротуаре мужчину с коляской, в которой находился грудной ребенок. В результате ДТП дедушка и малыш пострадали и были с травмами доставлены в больницу.
По данным ГУМВД РФ по Москве, водитель автомобиля BMW не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Nissan Maxima. После столкновения Nissan выскочил на тротуар и совершил "наезд на пешехода и коляску с грудным ребенком", передает РИА Новости.
Медицинское освидетельствование показало, что водитель Nissan на момент совершения ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.