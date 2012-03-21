В Москве сегодня утром машина "скорой помощи" врезалась в столб. В результате ДТП пострадал водитель "Скорой". Источник в правоохранительных органах столицы уточнил, что авария произошла в районе дома 2 на Крылатской улице.

В момент ДТП "скорая помощь" никого не перевозила. Обстоятельства автоаварии устанавливаются. Напомним, в Москве второй день идет сильный снегопад.

Непогода сильно затрудняет движение на дорогах. Во второник в столице образовались гигантские пробки. В среду утром метель продолжается. На дорогах гололед.