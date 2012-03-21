Взрыв произошел во вторник в полицейском участке на юге Лондона

В районе Кройдон на юге Лондона произошел взрыв в участке полиции, всего пострадали семь человек, один из госпитализированных находится в тяжелом состоянии, сообщают СМИ Великобритании.





Предполагается, что инцидент не был терактом, так как эпицентр взрыва находился в подвальном помещении участка, где проводились строительные работы.

На место происшествия для тушения возгорания прибыли около 30 пожарных.